Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сильная магнитная буря накрыла Землю, — Meteoagent В этот период многие люди могут испытывать головные боли, слабость, перепады давления и настроения.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сильная магнитная буря накрыла Землю, — Meteoagent В этот период многие люди могут испытывать головные боли, слабость, перепады давления и настроения.
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