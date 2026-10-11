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Пять тысяч человек под Владимиром остались без электричества после атаки БПЛА

Пять тысяч человек под Владимиром остались без электричества после атаки БПЛА

Владимир пережил атаку беспилотников. Под ударом оказался инфраструктурный объект в пригороде, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в MAX.

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