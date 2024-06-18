Концерт у моря «Симфонические 80е!»

«Севкабель Порт» принимает зажигательную вечеринку у моря. Коллектив Dreamers Orchestra под управлением Станислава Чигадаева исполнит главные танцевальные композиции Boney M, A-Ha, ABBA, Bad Boys Blue, Тины Тёрнер и других звёзд 80-х.
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