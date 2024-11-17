В Киеве раскрыли подробности «плана стойкости» Зеленского для Украины

Тем временем Медведев раскрыл задумку Зеленского. «План стойкости» президента Украины Владимира Зеленского направлен на поднятие боевого духа украинцев после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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