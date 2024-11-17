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В Киеве раскрыли подробности «плана стойкости» Зеленского для Украины

В Киеве раскрыли подробности «плана стойкости» Зеленского для Украины

Тем временем Медведев раскрыл задумку Зеленского. «План стойкости» президента Украины Владимира Зеленского направлен на поднятие боевого духа украинцев после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... – Конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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