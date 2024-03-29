В Генштабе заявили, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации

Как заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, военнослужащие, призванные на службу в ходе грядущей весенней кампании, не будут привлечены к участию в спецоперации.