В Генштабе заявили, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации

Как заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, военнослужащие, призванные на службу в ходе грядущей весенней кампании, не будут привлечены к участию в спецоперации.
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