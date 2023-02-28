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Смехотерапия
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Много всяких мошенников развелось сейчас, звонят они кому попало и говорят: «Мама, это я, твой сын! Я попал в бeду»
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Ирина Чещина
🤮
Золотая рыбка
герман писарев
А жену звали Серёжа, после родов они получили миллион долларов, жили долго и счастливо, пока Николай не сменил гендер...
Золотая рыбка
герман писарев
один в один как у меня с снегоуборщиком
Битва со стихией
Смехотерапия
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Демотиваторов пост
.
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