Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский закатил союзникам истерику из-за ночного удара ВС России

Зеленский закатил союзникам истерику из-за ночного удара ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Киеву и области на западных партнеров, заявив, что задержки с поставками вооружений и неготовность союзников передавать системы противоракетной обороны привели к масштабным разрушениям украинской инфраструктуры.

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