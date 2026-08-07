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Андрей Суздальцев: "Трагедия в Архипо-Осиповке — демонстративный удар по русскому народу"

Андрей Суздальцев: "Трагедия в Архипо-Осиповке — демонстративный удар по русскому народу"

Киевский режим, по словам Суздальцева, понимал, что ответ России будет мощным, но сознательно наносил удары по гражданским объектам.

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