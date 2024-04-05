С пятницы, 5 апреля, граждане Таджикистана отныне не могут въехать на территорию Турции без визы. Об этом сообщается в указе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.
Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
L
Lyudmila
Азиаты (узбеки, таджики, казахи) собрались вместо России ехать в другие страны, так сказали их правительства вместо того чтобы развивать свои страны и создавать для своего народа рабочие места, а им опа и границу на замок. Похоже что хохлами уже объелись и азиопов уже в упор не хотят видеть у себя!? И Эрдаган оказался в первых рядах. Однако.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии