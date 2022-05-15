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Зарема обозвала РФС и арбитров: «Судьи - холуи у газпромовского руководства». И пожелала своим игрокам побыстрее уехать из этой продажной лиги

Зарема обозвала РФС и арбитров: «Судьи - холуи у газпромовского руководства». И пожелала своим игрокам побыстрее уехать из этой продажной лиги

«В нашем промо к матчу все описано - из песни слов не выкинешь, - сказала в сердцах супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, посчитавшая, что арбитры отобрали у «красно-белых» победу.

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