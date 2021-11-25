Политика как она есть

38 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Третьяк
    Давно бы объявили бы и сразу же применили бы закон кто не привился лечение только платно . И пусть каждый выбирает пр...Опрос: Нужно ли п...
  • Олег Самойлов
    Ларизга врет, какдышит! Она - камуняга, а у камуняг ложь в крови и вообще на генном уровне впечатана!Про утечку информ...
  • Олег Самойлов
    Кому ты нужен для опытов? Тебя на удобрения-то никому не потребно!Про утечку информ...

"Вы всего лишь мышь под ногами боевого слона". Литва, похоже, перешла грань и нарвалась на разрыв дипотношений с Китаем.

"Вы всего лишь мышь под ногами боевого слона". Литва, похоже, перешла грань и нарвалась на разрыв дипотношений с Китаем.

Коллаж hongkongfp.com В середине ноября нынешнего года китайская дипломатическая миссия в Литве фактически опустела.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх