Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльз Браун провели телефонный разговор по вопросам безопасности, обсудив в том числе конфликт на Украине, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: главы генштабов ВС РФ и США обсудили конфликт на Украине
Комментарии
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Константин Самарин
Интересно, кто-нибудь может себе представить телефонный разговор между Сталиным и Гитлером , с обсуждением вопросов безопасности, во время Великой Отечественной?? А нынешние главы штабов что-то обсуждают.. Не от таких-ли "переговоров" и происходит утечка информации о планах российского генштаба, и подозрительная информированность ВСУ о российских военных планах?
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