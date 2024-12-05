Bloomberg: главы генштабов ВС РФ и США обсудили конфликт на Украине

Константин Самарин

Интересно, кто-нибудь может себе представить телефонный разговор между Сталиным и Гитлером , с обсуждением вопросов безопасности, во время Великой Отечественной?? А нынешние главы штабов что-то обсуждают.. Не от таких-ли "переговоров" и происходит утечка информации о планах российского генштаба, и подозрительная информированность ВСУ о российских военных планах?