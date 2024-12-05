РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Ну почему таких ублюдков не ликвидируют при задержании...Пьяный автомобили...
  • Константин Самарин
    Увы, правды мы уже ни когда не узнаем."Я взяла пистолет...
  • Константин Самарин
    Лучше расскажите, на какие продукты поставлены рекорды по подорожанию. Думаю, список будет на много обширнее.В России посчитал...

Bloomberg: главы генштабов ВС РФ и США обсудили конфликт на Украине

Bloomberg: главы генштабов ВС РФ и США обсудили конфликт на Украине

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльз Браун провели телефонный разговор по вопросам безопасности, обсудив в том числе конфликт на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Интересно, кто-нибудь может себе представить телефонный разговор между Сталиным и Гитлером , с обсуждением вопросов безопасности, во время Великой Отечественной?? А нынешние главы штабов что-то обсуждают.. Не от таких-ли &quot;переговоров&quot; и происходит утечка информации о планах российского генштаба, и подозрительная информированность ВСУ о российских военных планах?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх