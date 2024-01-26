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Снукерист.ру

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Мэттью Стивенс отправится в Лландидно

Мэттью Стивенс отправится в Лландидно

Мэттью Стивенс обыграл Луиса Хиткоута, Сы Цзяхой нокаутировал Стивена Магуайра, Дэниел Уэллс одержал победу над Тепчайей Ун-Ну, Грэм Дотт выиграл решающий фрейм в матче против Пана Цзюньсюй, Скотт Дональдсон потерпел поражение от иранца Хоссейна Вафаей, а молодые и талантливые бельгийцы Жюльен Леклерк и Бен Мертенс также защитили квалификацию на турнир World Open 2024, сообщает WST.

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