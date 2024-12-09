В мэрии Барнаула рассказали, как идет подготовка к новогодним праздникам

Вопрос обсудили на оперативном совещании Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание, на котором представители администраций и профильных комитетов обсудили подготовку к новогодним праздникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии