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Серебряков о 4:5 с «Куньлунем»: «СКА проявил характер. Боролись до конца, имели шанс отыграться, поэтому двоякие эмоции»

СКА проиграл китайскому клубу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, по ходу 3-го периода счет был 1:5.  – Проиграли, никто не будет доволен такому результату.

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