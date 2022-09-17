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Как сверхдальнобойная винтовка Лобаева установила мировой рекорд

Как сверхдальнобойная винтовка Лобаева установила мировой рекорд

Эта история началась несколько лет назад, когда российский стрелок и производитель высокоточных дальнобойных винтовок Влад Лобаев увидел на YouTube ролик, где бодрые техасские старички из винтовки попали в мишень на расстоянии 3600 ярдов (3292 м).

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