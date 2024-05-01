У МИД Украины появился сгенерированный искусственным интеллектом спикер

Все более теряющие адекватность украинские власти решили продемонстрировать, что идут в ногу с мировым прогрессом в сфере информационных технологий.
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