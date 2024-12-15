Журналист саудовского канала Аль-Хадат спрашивает сирийского ребенка о тюрьме СайднаяКогда актер неопытен, а съемка идет в прямом эфире- Как тебя зовут?+ Умар- Что ты здесь делаешь?+ Жду папу- Тебе сказали, что твой папа здесь, в Сайднае?+ Да- Когда ты последний раз видел своего папу?+ 14 лет не видел- Сколько тебе лет?+ 10 лет!@parstodayrussian - цинкУжасы режима Асада.