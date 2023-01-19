В этой статье мы собрали 5 бюджетных смартфонов, которые стоят до 10 тысяч рублей

Бывает, что вам срочно нужен новый телефон, но ваши финансы очень ограничены. В этой статье мы собрали 5 бюджетных смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
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