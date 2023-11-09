NYT: ХАМАС готов освободить часть заложников в обмен на гуманитарную паузу

Палестинское радикальное движение ХАМАС рассматривает возможность освобождения до 15 заложников в обмен на гуманитарное перемирие, которое способствовало бы организации поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии