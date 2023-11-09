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NYT: ХАМАС готов освободить часть заложников в обмен на гуманитарную паузу

NYT: ХАМАС готов освободить часть заложников в обмен на гуманитарную паузу

Палестинское радикальное движение ХАМАС рассматривает возможность освобождения до 15 заложников в обмен на гуманитарное перемирие, которое способствовало бы организации поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

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