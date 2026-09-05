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За рулем

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Почему гибридные Volkswagen становятся бензиновыми уже при −10 градусах?

Почему гибридные Volkswagen становятся бензиновыми уже при −10 градусах?

Шведские владельцы гибридных Volkswagen столкнулись с неожиданной бедой: при температуре −10 градусов и ниже электромотор в машинах попросту переставал работать.

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