Чибис: число погибших при столкновении поездов под Мурманском достигло двух

Число погибших при железнодорожной аварии в Мурманской области увеличилось до двух человек.Количество погибших в результате столкновения поездов в Мурманской области увеличилось до двух человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии