Холанд опередил Мюллера и идет 7-м в списке лучших бомбардиров ЛЧ. Эрлинг забил 59 голов в 59 матчах

Эрлинг Холанд занимает чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в матче против «Порту» (2:0) в 1-м туре общего этапа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым