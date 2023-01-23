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Сразу две российские корпорации, «Силовые машины» и «Ростех», отчитались об успешных испытаниях и готовности к выпуску серии газовых турбин большой мощности для энергоустановок

Сразу две российские корпорации, «Силовые машины» и «Ростех», отчитались об успешных испытаниях и готовности к выпуску серии газовых турбин большой мощности для энергоустановок

﻿﻿Мощная турбина от Силовых машин Сразу две российские компании, «Силовые машины» и «Ростех», сообщили об успешных испытаниях и готовности к производству серии газовых турбин большой мощности для электростанций.

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