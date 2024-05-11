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Телеканал «Моя Планета»

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Топ-10 самых дорогих продуктов мира

Топ-10 самых дорогих продуктов мира

Королевская дыня $13 500 за штуку Фото: Shutterstock.com В Японии принято дарить друг другу деликатесы, поэтому в этой стране больше всего элитных продуктов: их можно подарить начальству, деловым партнерам и близким в знак уважения и признательности.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Искать трюфели помогают свиньи, специально обученные и справляются с этим лучше собак.
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14 час.
Grandad
Или голубой тунец в Москве дешевле цен в Японии, или статья старая и написана, когда доллар был намного дешевле.
Ответить
5 час.

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