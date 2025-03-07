Туляк Алексей Воробьев извинился перед девушками, которых ранее назвал неполноценными личностями из-за макияжа

Российский певец и актер, уроженец Тульской области Алексей Воробьев извинился перед девушками за высказывания о том, что не считает полноценными личностями тех дам, которые перед выходом из дома наносят макияж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии