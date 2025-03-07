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Туляк Алексей Воробьев извинился перед девушками, которых ранее назвал неполноценными личностями из-за макияжа

Туляк Алексей Воробьев извинился перед девушками, которых ранее назвал неполноценными личностями из-за макияжа

Российский певец и актер, уроженец Тульской области Алексей Воробьев извинился перед девушками за высказывания о том, что не считает полноценными личностями тех дам, которые перед выходом из дома наносят макияж.

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