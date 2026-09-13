Сначала — свой стол, потом — мировой рынок: почему России пора перестать оглядываться на чужие стандарты

Россия обеспечивает себя зерном на 161%. Мясом — на 102%. Рыбой — на 128,8%. Сахаром — на 109%. Растительным маслом — на 251%.
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