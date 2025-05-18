«А был ли харам?»: подлинная история «принципиального курьера-мусульманина»

Отказался халяльщик доставлять заказ- штраф за неисполнение в пятикратном размере дневного заработа, и мпшалкой по заднице. Не хочет доставлять заказ-пусть на своем хребте бадью с раствором на десятый этаж на стройке длставляет.

Владимир Алтайцев

Моё мнение не изменилось и не изменится никогда - таких имамов, как этот Денис Хазрат надо отправлять лет на 10 на южные берега Карского, либо Лаптевых моря.