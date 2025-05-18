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  • САША ЛЕПАЕВ
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«А был ли харам?»: подлинная история «принципиального курьера-мусульманина»

«А был ли харам?»: подлинная история «принципиального курьера-мусульманина»

Опубликован диалог мигрантов с планами создать «джамоат» в России В Telegram-канале «Царьград» был размещён скриншот диалога мигрантов, которые планируют создать своё национально-территориальное образование в России.

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Комментарии
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Константин Самарин
Отказался халяльщик доставлять заказ- штраф за неисполнение в пятикратном размере дневного заработа, и мпшалкой по заднице. Не хочет доставлять заказ-пусть на своем хребте бадью с раствором на десятый этаж на стройке длставляет.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Моё  мнение  не изменилось и не изменится  никогда  - таких  имамов, как  этот  Денис  Хазрат  надо  отправлять лет на  10  на  южные  берега  Карского, либо  Лаптевых  моря.
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6 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Этот муфтий сам харам
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2 час.
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