Япония более чем в два раза увеличила экспорт авто в Россию

В сентябре 2024 года Япония нарастила экспорт легковых авто в Россию более чем в два раза — на 132,2 процента — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованных Минфином страны данных.
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