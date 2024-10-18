Нужные сведения с телефонов соучастников теракта в «Крокусе» получены — СК

Попытки уничтожить свои мобильные телефоны не помогли соучастникам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» скрыть от следователей все необходимые сведения, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 18 октября в интервью «Комсомольской правде».