Олег Волошин: Европарламент испугался Мендель и закрыл двери наглухо

Почему выступление Юлии Мендель в Европарламенте заблокировали? Кто на самом деле стоял за запретом доступа Надежде Сасс в 2023 году? Кто на Западе боится равного спора за умы? И что остается делать, если парламентарии ЕС не могут «изобличить дезинформацию»? Правозащитный скандал в Европарламенте В 2023 году моей супруге Надежде Сасс, тогда ведущей программы на белорусском Читать далее: https://govorit.