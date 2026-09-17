Олег Волошин: Европарламент испугался Мендель и закрыл двери наглухо

Почему выступление Юлии Мендель в Европарламенте заблокировали? Кто на самом деле стоял за запретом доступа Надежде Сасс в 2023 году? Кто на Западе боится равного спора за умы? И что остается делать, если парламентарии ЕС не могут «изобличить дезинформацию»? Правозащитный скандал в Европарламенте В 2023 году моей супруге Надежде Сасс, тогда ведущей программы на белорусском Читать далее: https://govorit.
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