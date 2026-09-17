Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

163 подписчика

Олег Волошин: Европарламент испугался Мендель и закрыл двери наглухо

Олег Волошин: Европарламент испугался Мендель и закрыл двери наглухо

Почему выступление Юлии Мендель в Европарламенте заблокировали? Кто на самом деле стоял за запретом доступа Надежде Сасс в 2023 году? Кто на Западе боится равного спора за умы? И что остается делать, если парламентарии ЕС не могут «изобличить дезинформацию»? Правозащитный скандал в Европарламенте В 2023 году моей супруге Надежде Сасс, тогда ведущей программы на белорусском Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым