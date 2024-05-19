В преддверии летних каникул дорожные полицейские Томской области организовали для ребят необычную экскурсию

В преддверии летних каникул дорожные полицейские организовали для ребят необычную экскурсию, чтобы юные участники движения изнутри познакомились со службой ГИБДД.
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