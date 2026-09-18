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Воспитывают ребенка: как живет семья из Красноярского края, где погибли четверо детей

Воспитывают ребенка: как живет семья из Красноярского края, где погибли четверо детей

Семья из поселка Красная Сопка Красноярского края, где два года назад четверо детей погибли с разницей в несколько дней, находится под патронажем – у супругов родился на свет маленький ребенок.

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