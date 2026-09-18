Воспитывают ребенка: как живет семья из Красноярского края, где погибли четверо детей

Семья из поселка Красная Сопка Красноярского края, где два года назад четверо детей погибли с разницей в несколько дней, находится под патронажем – у супругов родился на свет маленький ребенок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым