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ГТРК Татарстан

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В Татарстане на благоустройство общественных пространств выделят 807 млн рублей

В Татарстане на благоустройство общественных пространств выделят 807 млн рублей

Масштабные работы по благоустройству общественных пространств в Татарстане начались. Инвестиции в проекты составляют 807 миллионов рублей, как указано в документации тендера на портале государственных закупок.

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