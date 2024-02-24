В Татарстане на благоустройство общественных пространств выделят 807 млн рублей

Масштабные работы по благоустройству общественных пространств в Татарстане начались. Инвестиции в проекты составляют 807 миллионов рублей, как указано в документации тендера на портале государственных закупок.
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