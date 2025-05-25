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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Seasonic представляет блок питания с 6 разъемами 12V-2×6 для видеокарты и к...

Seasonic представляет блок питания с 6 разъемами 12V-2×6 для видеокарты и кабель питания 12V-2×6 Ti Smart Power CableSeasonic, производитель блоков питания представил целую линейку новых продуктов в ходе международной выставки Computex 2025.

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