Seasonic представляет блок питания с 6 разъемами 12V-2×6 для видеокарты и к...

Seasonic представляет блок питания с 6 разъемами 12V-2×6 для видеокарты и кабель питания 12V-2×6 Ti Smart Power CableSeasonic, производитель блоков питания представил целую линейку новых продуктов в ходе международной выставки Computex 2025.
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