Вот и осень пролетела...

Alex Nемо

Хорошая в целом статья. Вот только какое отношение Набибулина имеет к росту экономики? Пожалуй даже меньшее чем Силуанов. Зачем приписывать заслуги команды Мишустина тем, кто делает всё для, как минимум, замедления развития экономики, если уж стесняетесь прямо сказать, и вредительству в вопросе развития экономики России?