Ватная пропагандаНу что, осень завершилась. Можно подводить промежуточные итоги.РоссияС российской экономикой всё хорошо.
Вот и осень пролетела...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Хорошая в целом статья. Вот только какое отношение Набибулина имеет к росту экономики? Пожалуй даже меньшее чем Силуанов. Зачем приписывать заслуги команды Мишустина тем, кто делает всё для, как минимум, замедления развития экономики, если уж стесняетесь прямо сказать, и вредительству в вопросе развития экономики России?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии