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Вот и осень пролетела...

Вот и осень пролетела...

Ватная пропагандаНу что, осень завершилась. Можно подводить промежуточные итоги.РоссияС российской экономикой всё хорошо.

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Комментарии
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Alex Nемо
Хорошая в целом статья.  Вот только какое отношение Набибулина имеет к росту экономики? Пожалуй даже меньшее чем Силуанов.  Зачем приписывать заслуги команды Мишустина тем, кто делает всё для, как минимум, замедления развития экономики, если уж стесняетесь прямо сказать, и вредительству в вопросе развития экономики России?
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