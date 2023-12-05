Гурулев сообщил о возрождении контрразведки «Смерш» в новых регионах РФ

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который сейчас является членом комитета ГосДумы по обороне, заявил в своём канале в Telegram о возрождении в ВС РФ службы контрразведки СМЕРШ, которая пока будет действовать только на новых территориях.
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