Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Илон Маск заявил, что Ле Пен является «последней надеждой Франции» на выборах

Илон Маск заявил, что Ле Пен является «последней надеждой Франции» на выборах

Американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвав ее главной надеждой Франции на предстоящих президентских выборах 2027 года.

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