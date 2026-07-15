Илон Маск заявил, что Ле Пен является «последней надеждой Франции» на выборах

Американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвав ее главной надеждой Франции на предстоящих президентских выборах 2027 года.
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