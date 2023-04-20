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Новая инициатива ЕР

Новая инициатива ЕР

В России планируется запретить занимать должности госслужащих, в том числе на присоединенных территориях, людям, которые в период с 2014 года являлись членами Вооруженных сил Украины (ВСУ), и тем, кто принимал участие в конфликте на стороне ВСУ.

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