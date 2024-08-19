Польские производители топлива решили совсем отказаться от российской нефти

Единственный из заводов концерна Orlen, перерабатывающий российскую нефть, готовится перейти на другое сырье, заявил председатель правления компании Иринеуш Фафара, 19 августа сообщает информагентство РАР.
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