Федерико Альварес раскрыл несколько подробностей и поделился новым кадром из фильма “Чужой: Ромул”Режиссёр Федерико Альварес дал интервью изданию Empire, где поделился деталями о своём новом проекте – фильме ужасов “Чужой: Ромул”.
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