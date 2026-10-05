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Аргументы и Факты

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Врач Белоусов рассказал об особенностях овощных чипсов

Врач Белоусов рассказал об особенностях овощных чипсов

Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату. Об этом «Ленте.ру» рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

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