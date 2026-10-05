Врач Белоусов рассказал об особенностях овощных чипсов

Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату. Об этом «Ленте.ру» рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
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