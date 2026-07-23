Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Капитальный ремонт с модернизацией энергоблока №1 Смоленской АЭС завершён раньше срока

Капитальный ремонт с модернизацией энергоблока №1 Смоленской АЭС завершён раньше срока

Общая численность персонала, задействованного при работах на важнейшем объекте в Смоленской области, превысила 1000 человек Сегодня первый энергоблок Смоленской атомной электростанции (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») выведен на 100% мощности после планового капремонта.

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