Капитальный ремонт с модернизацией энергоблока №1 Смоленской АЭС завершён раньше срока

Общая численность персонала, задействованного при работах на важнейшем объекте в Смоленской области, превысила 1000 человек Сегодня первый энергоблок Смоленской атомной электростанции (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») выведен на 100% мощности после планового капремонта.
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