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Маршрут № 220 сократили до Челюскина после застрявшего там автобуса

В движение городского транспорта внесены изменения. Маршрут №220 сокращен до улицы Челюскина из-за застрявшего там автобуса, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

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