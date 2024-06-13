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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» вряд ли купит Кэша у «Астон Виллы» за 35+ млн евро. Для «россонери» сумма слишком велика

Для «россонери» такая сумма неподъемна, поэтому переезд 26-летнего правого защитника на «Сан-Сиро» маловероятен.

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