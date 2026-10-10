Российский дизель подвозят к США: первый танкер на подходе Нефтепродуктовый танкер-химовоз под греческим флагом Minerva Zen с первой партией российского дизельного топлива прибудет к восточному побережью США ориентировочно через 2–3 дня.
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