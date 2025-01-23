Полиция должна собеседовать россиянок перед свадьбой с мигрантами

Представители МВД должны собеседовать пары перед подачей заявления в ЗАГС, чтобы искоренить фиктивные браки русских женщин с мигрантами, желающими получить вид на жительство, считают опрошенные агентством эксперты.
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