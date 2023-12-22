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Сегодня энергетики Забайкалья отмечают профессиональный праздник

Сегодня энергетики Забайкалья отмечают профессиональный праздник

Сегодня, в свой профессиональный праздник – День энергетика, около 300 сотрудников филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» были награждены грамотами и благодарностями Министерства энергетики России, ПАО «Россети» и «Россети Сибирь», Губернатора и Законодательного собрания Забайкальского края, городской администрации и Думы Читы, сообщили корреспонденту ZAB.

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