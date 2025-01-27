В Турции раскрыли возможные сроки начала переговоров по Украине

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле-мае этого года, а до этого им, вероятно, будет предшествовать встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
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