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В Турции раскрыли возможные сроки начала переговоров по Украине

В Турции раскрыли возможные сроки начала переговоров по Украине

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле-мае этого года, а до этого им, вероятно, будет предшествовать встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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