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Родионенко сообщила, что ЧМ по гимнастике сохранит статус отборочного турнира к Олимпиаде

Родионенко сообщила, что ЧМ по гимнастике сохранит статус отборочного турнира к Олимпиаде

Заслуженный тренер РФ Валентина Родионенко сообщила, что чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах будет носить статус отборочного к Олимпиаде 2028 года.

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